Wieder steht der Schienenverkehr deutschlandweit still: Erneut kommen Hunderttausende Pendler nicht zur Arbeit und Reisende nicht ans Ziel. Besonders hart traf es an diesem Morgen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen, die es mancherorts nur auf Umwegen und unter Stress zu ihren Abiturprüfungen schafften. Klar ist: Streiks müssen wehtun, oder sie verfehlen ihre Wirkung. Doch wenn sie so viele Unbeteiligte in Mitleidenschaft ziehen wie im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, dann müssen die Ausstände nachvollziehbar und gut begründet sein. Wer wie die Eisenbahner die Macht hat, das öffentliche Leben weitgehend lahmzulegen, der hat auch eine besondere Verantwortung.