Patrick Schnieder hat eine gute Entscheidung getroffen. Der Bundesverkehrsminister will die bisherige DB-Regio-Vorständin Evelyn Palla zur Chefin der Deutschen Bahn machen. Sie soll vollbringen, woran ihr Vorgänger Richard Lutz krachend gescheitert war: den chronisch chaotischen, defizitären und unpünktlichen Bahnkonzern wieder in die Spur bringen.
MeinungDeutsche Bahn:Evelyn Palla ist die richtige Frau zur richtigen Zeit
Kommentar von Vivien Timmler
Lesezeit: 1 Min.
Der Verkehrsminister hat mit der neuen Bahnchefin eine gute Entscheidung getroffen. Der Prozess jedoch lässt Zweifel daran aufkommen, ob Schnieder wirklich weiß, was er tut.
Deutsche Bahn:Diese Frau soll jetzt die Deutsche Bahn retten
Die Südtirolerin Evelyn Palla soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und den Staatskonzern aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn – und hat bereits bewiesen, dass sie sanieren kann.
Lesen Sie mehr zum Thema