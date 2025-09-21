Meinung Deutsche Bahn : Evelyn Palla ist die richtige Frau zur richtigen Zeit Kommentar von Vivien Timmler 21. September 2025, 14:53 Uhr | Lesezeit: 1 Min. |

Die neue Bahnchefin Evelyn Palla, 51, soll die Probleme des Unternehmens beheben. (Foto: Friedrich Bungert)

Der Verkehrsminister hat mit der neuen Bahnchefin eine gute Entscheidung getroffen. Der Prozess jedoch lässt Zweifel daran aufkommen, ob Schnieder wirklich weiß, was er tut.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback