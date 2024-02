Von Jan Diesteldorf

Ist Terry Reintke eine Spitzenkandidatin auf unmöglicher Mission? Gemeinsam mit ihrem niederländischen Parteifreund Bas Eickhout führt sie die europäischen Grünen in den Europawahlkampf, in einem Jahr, das mit Bauernprotesten begann und in dem die politische Konkurrenz massiv Stimmung macht gegen die grünen Parteien. Die Grünen sind der Hauptadressat einer aufgestauten Wut, die sich entlädt, das Feindbild par excellence erstarkter nationalistischer Strömungen in ganz Europa.