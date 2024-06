Es war eine Illusion zu glauben, „die Jugend“ ticke allgemein wie „Fridays for Future“. Aber obwohl sich viele junge Menschen für die AfD entschieden, sind sie für die Demokratie nicht dauerhaft verloren.

Kommentar von Benedikt Peters

Da war dieser eine Balken, der am Sonntagabend Verblüffung, Bestürzung, bei manchen gar Entsetzen hervorgerufen hat. Dunkelblau eingefärbt war er, er landete am Ende bei 16 Prozent, und er beschrieb das Ergebnis der AfD bei den jungen Wählern. Die AfD kam bei dieser Europawahl auf Platz zwei in der Gunst der 16-bis 24-Jährigen, ganz knapp geschlagen nur von der Union.