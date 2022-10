Kommentar von Lisa Nienhaus

Wenn man die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) dieser Tage beobachtet, dann kann es sein, dass einem ein Song von Johnny Cash in den Sinn kommt. Ja, man würde sich nicht wundern, wenn Christine Lagarde ihn leise vor sich hinsummen würde. "I walk the line" heißt er und es geht darin darum, dass der Sänger, obgleich vieles ihn davon abbringen könnte, weiter auf Kurs bleibt, sich an die Regeln hält, in der Hoffnung und dem festen Glauben, das Richtige zu tun. Und natürlich geht es um Liebe.