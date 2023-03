Kommentar von Josef Kelnberger

Die Ampelkoalition erwirbt sich durchaus Verdienste um das Image Deutschlands in der Europäischen Union. So langweilige Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Gründlichkeit, Effizienz sind offensichtlich von gestern - mit dem Aus für das Verbrenner-Aus, das der Verkehrsminister Volker Wissing in allerletzter Minute des europäischen Gesetzgebungsverfahrens angedroht hat, steht Deutschland nun in Brüssel da als Land des Wankelmuts, der Spontanität, ja des Chaos. Vertreter anderer Länder sind erstaunt, manche geradezu erheitert. War das nicht eigentlich die Rolle Italiens oder Frankreichs, früher der Briten? Herrlich, diese Deutschen!