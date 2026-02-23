Es gibt ein Sprichwort über die Freiheit, das auf Englisch besser klingt als auf Deutsch: Freedom is not free. Gemeint ist damit: Freiheit gibt es nicht umsonst. Sie fällt nicht gratis vom Himmel. Freiheit ist ein wertvolles Gut, das etwas kostet. Freiheit hat einen Preis, und diesen Preis muss jemand bezahlen.