MeinungKrieg in der Ukraine195 000 000 000 Euro! Oder doch nur so viel wie für ein Netflix-Abo?

Portrait undefined Hubert Wetzel

Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 3 Min.

Freiheit hat einen Preis, und diesen Preis muss jemand bezahlen.
Freiheit hat einen Preis, und diesen Preis muss jemand bezahlen. (Foto: Collage: Florian Gmach; Bilder: shutterstock, imago images)

Die EU verkündet stolz, mit wie viel Geld sie Kiew im Kampf gegen die russischen Invasoren unterstützt hat. Klingt nach echt viel – bis man die Summe mal runterbricht.

Es gibt ein Sprichwort über die Freiheit, das auf Englisch besser klingt als auf Deutsch: Freedom is not free. Gemeint ist damit: Freiheit gibt es nicht umsonst. Sie fällt nicht gratis vom Himmel. Freiheit ist ein wertvolles Gut, das etwas kostet. Freiheit hat einen Preis, und diesen Preis muss jemand bezahlen.

