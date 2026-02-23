Es gibt ein Sprichwort über die Freiheit, das auf Englisch besser klingt als auf Deutsch: Freedom is not free. Gemeint ist damit: Freiheit gibt es nicht umsonst. Sie fällt nicht gratis vom Himmel. Freiheit ist ein wertvolles Gut, das etwas kostet. Freiheit hat einen Preis, und diesen Preis muss jemand bezahlen.
MeinungKrieg in der Ukraine195 000 000 000 Euro! Oder doch nur so viel wie für ein Netflix-Abo?
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 3 Min.
Die EU verkündet stolz, mit wie viel Geld sie Kiew im Kampf gegen die russischen Invasoren unterstützt hat. Klingt nach echt viel – bis man die Summe mal runterbricht.
