Wenn etwas noch erschütternder ist als der ursprüngliche amerikanische 28-Punkte-Plan für einen russischen Diktatfrieden in der Ukraine, dann die laut vernehmliche Erleichterung der Europäer darüber, diesen Plan vorerst entschärft haben zu können. Bundeskanzler Friedrich Merz hat zutreffend von einem „Schicksalsmoment“ für Europa gesprochen. Er meinte die historischen Weichen, die gerade gestellt werden. Aber herauszuhören war auch das Eingeständnis, dass andere maßgeblich über die Richtung entscheiden. Wenn das Schicksal spricht, sind höhere Mächte am Werk. Man kann den Kanzler aber auch anders verstehen: Gerade entscheidet sich, ob Europa doch noch in der Lage ist, über sein Schicksal zu bestimmen. Das würde aber den Mut erfordern, die Lage zu sehen, wie sie ist, und entsprechend zu handeln.