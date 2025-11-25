Zum Hauptinhalt springen

MeinungKrieg in der Ukraine:Dieser Plan ist für Europa wie ein Gruß aus der Hölle

Portrait undefined Daniel Brössler

Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 3 Min.

Der russische Machthaber und der US-Präsident: Ließe Trump die Ukraine fallen, könnte Putin daraus nur den Schluss ziehen, dass mit Amerika in Europa nicht mehr zu rechnen ist.
Der russische Machthaber und der US-Präsident: Ließe Trump die Ukraine fallen, könnte Putin daraus nur den Schluss ziehen, dass mit Amerika in Europa nicht mehr zu rechnen ist. (Foto: Kevin Lamarque/REUTERS)

Die Staaten der EU erkennen gerade, wie stark ihre Sicherheit bedroht ist. Kanzler Merz spricht von einem „Schicksalsmoment“. Mit Mut aber kann das Schlimmste noch verhindert werden.

Wenn etwas noch erschütternder ist als der ursprüngliche amerikanische 28-Punkte-Plan für einen russischen Diktatfrieden in der Ukraine, dann die laut vernehmliche Erleichterung der Europäer darüber, diesen Plan vorerst entschärft haben zu können. Bundeskanzler Friedrich Merz hat zutreffend von einem „Schicksalsmoment“ für Europa gesprochen. Er meinte die historischen Weichen, die gerade gestellt werden. Aber herauszuhören war auch das Eingeständnis, dass andere maßgeblich über die Richtung entscheiden. Wenn das Schicksal spricht, sind höhere Mächte am Werk. Man kann den Kanzler aber auch anders verstehen: Gerade entscheidet sich, ob Europa doch noch in der Lage ist, über sein Schicksal zu bestimmen. Das würde aber den Mut erfordern, die Lage zu sehen, wie sie ist, und entsprechend zu handeln.

Zur SZ-Startseite

MeinungKrieg gegen die Ukraine
:So gibt es keinen dauerhaften Frieden

SZ PlusKommentar von Tomas Avenarius
Portrait undefined Tomas Avenarius

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite