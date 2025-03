Es gibt Tage, die teilen die Geschichte in ein Davor und ein Danach. Der 8. Mai 1945, an dem Nazi-Deutschland kapitulierte, war so ein Tag. Ebenso der 9. November 1989, an dem die Berliner Mauer fiel, und der 11. September 2001, an dem der islamistische Terror die Vereinigten Staaten von Amerika traf. Das alles waren mehr oder weniger zufällige Daten – zwei Dienstage, ein Donnerstag. Doch für Millionen Menschen, für Länder und ganze Kontinente war die Realität nach diesen Tagen eine grundlegend andere als davor.