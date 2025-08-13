Wenn man aus einem Boot ständig größere Mengen an Wasser schöpfen muss, die durch Löcher im Rumpf einsickern, verdient es kaum das Prädikat „seetüchtig“. Man kann den Kahn dann zwar mit viel Mühe vor dem Absaufen bewahren, sich aber nicht darauf verlassen, in ihm halbwegs trocken und sicher einen See überqueren zu können.
MeinungUkraine-Verhandlungen:Europa redet Donald Trump ins Gewissen
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 3 Min.
Kurz vor dem Gipfel in Alaska treten die Europäer geeint auf, um den US-Präsidenten auf ihrer Seite zu halten. Wenn Kanzler Merz beteuert, man sei sich „weitgehend einig“ gewesen, kann das eine gute Nachricht sein. Oder auch nicht.
Vor Alaska-Gipfel:Europa bäumt sich auf – Selenskij überraschend in Berlin
Kurz vor dem Treffen von Trump und Putin dringen Kanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskij auf eine einheitliche Front gegen den Kremlchef. Nach einer Schaltkonferenz mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Trump berichtet Selenskij von einer „positiven, vereinten Stimmung“.
