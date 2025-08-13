Zum Hauptinhalt springen

MeinungUkraine-Verhandlungen:Europa redet Donald Trump ins Gewissen

Portrait undefined Hubert Wetzel

Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 3 Min.

Dringender Gesprächsbedarf: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Präsident des Europäischen Rates Antonio Costa, französische Minister Jean-Noel Barrot (Außen) und Sebastien Lecornu (Verteidigung) bei der Videokonferenz mit Wolodomir Selenskij und Friedrich Merz (von links).
Kurz vor dem Gipfel in Alaska treten die Europäer geeint auf, um den US-Präsidenten auf ihrer Seite zu halten. Wenn Kanzler Merz beteuert, man sei sich „weitgehend einig“ gewesen, kann das eine gute Nachricht sein. Oder auch nicht.

Wenn man aus einem Boot ständig größere Mengen an Wasser schöpfen muss, die durch Löcher im Rumpf einsickern, verdient es kaum das Prädikat „seetüchtig“. Man kann den Kahn dann zwar mit viel Mühe vor dem Absaufen bewahren, sich aber nicht darauf verlassen, in ihm halbwegs trocken und sicher einen See überqueren zu können.

