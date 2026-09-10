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MeinungEuropaDie Rechtspopulisten wurden auch immer wieder von der Macht verjagt

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Berliner Protest nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Auch in anderen Ländern haben rechte Parteien spektakuläre Wahlsiege errungen – und wurden nach einiger Zeit wieder abgewählt.
Berliner Protest nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Auch in anderen Ländern haben rechte Parteien spektakuläre Wahlsiege errungen – und wurden nach einiger Zeit wieder abgewählt.
Fabian Sommer/dpa

Ob in Polen, Ungarn oder den Niederlanden: Es finden sich erstaunlich viele Beispiele, die den Sachsen-Anhalt-Schock zumindest mildern können. Und vor allem lehren sie etwas.

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Demokratie ist kein Kindergeburtstag, bei dem ein Magier ein Kaninchen aus dem Zylinder zieht und die Kleinen klatschen. Es geht in einer Demokratie nicht darum, ob eine Partei das Publikum ver- oder sich in dessen Augen entzaubert. Der Maßstab für Erfolg und Misserfolg in einer Demokratie ist, ob die wählende Bevölkerung eine Partei mehrheitlich mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt oder ihr diesen Auftrag entzieht. Anders gesagt: ob eine Partei gewählt wird – oder abgewählt.

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