Ob in Polen, Ungarn oder den Niederlanden: Es finden sich erstaunlich viele Beispiele, die den Sachsen-Anhalt-Schock zumindest mildern können. Und vor allem lehren sie etwas.

Demokratie ist kein Kindergeburtstag, bei dem ein Magier ein Kaninchen aus dem Zylinder zieht und die Kleinen klatschen. Es geht in einer Demokratie nicht darum, ob eine Partei das Publikum ver- oder sich in dessen Augen entzaubert. Der Maßstab für Erfolg und Misserfolg in einer Demokratie ist, ob die wählende Bevölkerung eine Partei mehrheitlich mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt oder ihr diesen Auftrag entzieht. Anders gesagt: ob eine Partei gewählt wird – oder abgewählt.