Das Raketensystem "Arrow 3" ist in Israel bereits seit Jahren im Einsatz.

Die EU sollte einen Raketen-Schutzschirm aus erprobten Komponenten aufbauen - und kein neues System entwickeln. Denn die Luftverteidigung braucht es jetzt, nicht in 15 Jahren.

Kommentar von Hubert Wetzel

Stellen wir uns vor, Person A möchte ein Auto kaufen, weil sie demnächst jeden Tag von einem Ort zum anderen pendeln muss. Person B sagt, oh, là, là, ein Auto, toll, lass uns überlegen, wie groß es sein und welche Art Motor es haben sollte. Dann entwerfen und entwickeln wir es, probieren es aus, verbessern es, und in 15 Jahren können wir es benutzen. Person C hingegen sagt: Bei mir steht 'ne Karre auf dem Hof, komm vorbei, hol sie ab.