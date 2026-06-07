Die EU-Kommission präsentiert erstmals eine Strategie, mit der sie unabhängiger von Soft- und Hardware aus den USA oder China werden will. Das wird nicht so einfach werden.

In einer idealen Welt haben die Europäer die Wahl. Stellen wir uns eine solche Welt einmal vor, in der Menschen morgens im Büro ihren Linux-Rechner einschalten und für Videokonferenzen eine europäische Software nutzen. In dieser Welt wäre dieser eine verschlüsselte Messenger aus Estland beliebter als Whatsapp, das Telefon liefe womöglich mit einem deutschen Betriebssystem, während es über Antennen des schwedischen Ericsson-Konzerns funkt. Die Gesundheitsdaten der Europäer lägen in Rechenzentren in Finnland, auf die kein US-Geheimdienst jemals Zugriff hätte, und als persönlichen Assistenten nutzten sie am liebsten das französische Sprachmodell von Mistral.