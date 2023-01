Kommentar von Ulrich Schäfer

Als im Bundestag vor bald zweieinhalb Jahrzehnten, damals noch in Bonn, diskutiert wurde, ob eine europäische Währung geschaffen werden solle, sprachen Helmut Kohl und sein Finanzminister Theo Waigel vom "Haus Europa", das es zu bauen gelte. In diesem Haus ist zu Beginn des Jahres 2023 ein neues Zimmer bezogen worden: Auch in Kroatien wird, wie in 19 anderen EU-Staaten, künftig mit dem Euro bezahlt - und das ist erst mal eine gute Nachricht.