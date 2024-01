Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bei einer Pressekonferenz in Budapest Ende Dezember.

Kommentar von Hubert Wetzel

Als Idealist sagt man: Richtig! Großartig! Gut, dass wenigstens das Europaparlament den Mumm hat, dem korrupten Autokraten Viktor Orbán die Stirn zu bieten und mit großer Mehrheit zu fordern, was sich die Staats- und Regierungschefs nicht trauen: Entzieht Ungarn das Stimmrecht in Europa und damit das Veto! Verklagt die EU-Kommission, weil sie Orbán mit zehn Milliarden Euro geschmiert hat, damit er bei der Hilfe für die Ukraine mitmacht. Keine Deals mehr mit dem Demokratie- und Europaverächter in Budapest!