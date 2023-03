Dagegen. Das ist die Richtung, die Volker Wissing in der EU gewählt hat. Auf dem Bild ist er hingegen am Steuer eines neuen E-Busses zu sehen, der seit einigen Monaten durch Berlin fährt - mit anderem Fahrer und mutmaßlich auf der richtigen Straßenseite.

Kommentar von Jan Diesteldorf

Sicher, es kann schon mal dauern, eine E-Mail zu verfassen. In der allgegenwärtigen Flut an elektronischer Post rutschen einem selbst solche Zuschriften durch, die man eigentlich dringend beantworten sollte. Oder, auch das mag es geben, der Inhalt einer Korrespondenz ist so kompliziert, dass man ein paar Tage nachdenken muss, ehe man reagiert. So wie im Streit um das auf EU-Ebene geplante De-facto-Aus für den Verbrennungsmotor im Jahr 2035, fertig verhandelt, verabschiedungsreif - und blockiert von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, mit Rückendeckung des Bundeskanzlers.