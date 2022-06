Kommentar von Christina Kunkel

Es war überfällig, dass die EU dieses klare Signal setzt: Von 2035 an soll niemand mehr einen neuen Wagen kaufen, der mit Benzin oder Diesel betankt werden kann. Die Ära der fossilen Kraftstoffe im Pkw hat ein Ablaufdatum, und die Industrie genau die Planungssicherheit, nach der sie so oft gerufen hat. Die Debatte, angeheizt von der FDP, die sich seit Wochen nur noch an der Frage aufhängt, was denn mit synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels, passiert, ist dabei ein sinnloser Nebenkriegsschauplatz. Denn ob es eine Ausnahme für diesen künstlichen Sprit geben wird - was auch weiterhin alles andere als sicher ist - wird im Alltag der Menschen überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist auch gut so.