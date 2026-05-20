Dass manche Deals in Brüssel etwas länger dauern, daran hat man sich gewöhnt. Aber so lange? Zehn Monate ist es nun schon her, dass die Europäische Union und die USA ein Zollabkommen geschlossen haben. Doch erst jetzt hat die EU ihren Teil dazu beigetragen, dass dieser Deal auch tatsächlich so kommt. Auch wenn die lange Phase der Unsicherheit für die Wirtschaft mitunter nervenaufreibend war, muss man sagen: Das lange Warten hat sich am Ende gelohnt.