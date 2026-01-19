Es ist ein wenig so wie immer. Am Anfang steht eine Drohung Donald Trumps, diesmal sind es die vollkommen absurden Grönland-Zölle gegen eine Handvoll EU-Länder. Darauf folgen auf europäischer Seite ein Moment der Fassungslosigkeit, hektische Telefonate und Krisensitzungen und sodann: Verweise auf das Völkerrecht und eine hypothetische Vergeltung. Die EU hat also jene Gegenzölle auf Waren im Wert von 93 Milliarden Euro pro Jahr aus der Schublade geholt, die sie im Sommer verräumt hatte. Und sie zeigt, einmal wieder, ihre schärfste Waffe vor: Ein Gesetz gegen wirtschaftlichen Zwang ermöglichte es ihr, auf die Trump’sche Erpressung mit Importverboten oder Einschränkungen für Digitalkonzerne zu reagieren.
MeinungGrönland-ZölleEuropa ist gar nicht in der Lage, Donald Trump die Stirn zu bieten
Kommentar von Jan Diesteldorf
Lesezeit: 2 Min.
Alle Forderungen, dem US-Präsidenten mit Härte zu begegnen, weil er eine rote Linie überschritten hat, sind wohlfeil. Dafür müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Und der EU fehlen zwei davon.
Weltwirtschaftsforum:In Davos könnte Trump die Weltordnung neu schreiben
Diese Woche trifft sich die globale Geld-Elite beim Weltwirtschaftsforum. Auch Donald Trump kommt persönlich vorbei und mit ihm die Aussicht auf eine neue Eskalationsstufe der Weltpolitik – sei es in Grönland, in der Ukraine oder in Iran.
Lesen Sie mehr zum Thema