Viktor Orbán verlässt den Sitzungssaal und geht zur Toilette. Dieser Moment vom Brüsseler EU-Gipfel am 14. Dezember 2023 zählt zum europapolitischen Erbe des ungarischen Ministerpräsidenten. Orbán machte damals den 26 anderen Staats- und Regierungschefs den Weg frei, einstimmig die Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu ermöglichen. Und die Europäische Union, so hatte es den Anschein, entlohnte den Ungarn, der den Beitritt der Ukraine strikt ablehnte, mit zehn Milliarden Euro.