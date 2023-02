Die Spitze der Europäischen Union reist erstmals seit Kriegsbeginn zu einem Gipfeltreffen in das überfallene Land. Das ist ein Signal an den Mann im Kreml, aber auch an die Ukraine. Nur sollte die sich nicht zu viel davon erhoffen.

Kommentar von Hubert Wetzel

Zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine trifft sich das Spitzenpersonal der EU in dieser Woche wieder zu einem Gipfel mit der Regierung in Kiew. Zum ersten Mal reisen die Kommissionspräsidentin, der Ratspräsident, der Außenbeauftragte und mehr als die Hälfte der Brüsseler Kommissarinnen und Kommissare dafür in ein Kriegsgebiet. Das Risiko für Leib und Leben ist vermutlich akzeptabel - die EU-Delegation wurde jedenfalls darum gebeten, normale Geschäftskleidung zu tragen, kein Tarnfleck oder Olivgrün. Aber gefährlicher als der Büroalltag an der Place Schuman in Brüssel ist die Reise schon.