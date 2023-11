Kommentar von Hubert Wetzel

Nicht alles, was bei der EU schiefgeht, ist auch die Schuld der EU. Aber die Blamage, die der Union im kommenden Frühjahr bevorsteht, ist ganz und gar hausgemacht: eine Million Artilleriegranaten binnen eines Jahres - das war Ende März das Versprechen der Europäer an die Ukraine. Niemand hat sie zu dieser ehrgeizigen Zusage gezwungen, es gab schon damals Regierungen, die davor warnten, eine bestimmte Zahl und einen festen Zeitrahme zu nennen, nur um besonders entschlossen und mutig zu klingen. Heute weiß man: Diese Mahner hatten recht. In gut vier Monaten wird Bilanz gezogen, und die Europäer können froh sein, wenn dann unterm Strich eine Zahl steht, die sich irgendwo in der Nähe der Hälfte der zugesagten eine Million Granaten bewegt. Sollten die Berichte stimmen, wonach Nordkorea den Russen in den vergangenen Monaten tatsächlich eine Million Geschosse geliefert hat, machte das das Ausmaß des europäischen Versagens umso deutlicher.