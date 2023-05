Ukraine:Verlass dich auf Europa und du bist ...

Kommentar von Hubert Wetzel

In Europa wird derzeit viel über "strategische Autonomie" geredet. Die Europäische Union, so fordern es manche Regierungen, müsse unabhängiger werden, vor allem von Amerika. Denn erstens wisse man nicht, ob die Amerikaner nicht 2024 wieder den irren Europahasser Donald Trump zum Präsidenten wählen werden. Und zweitens laufe die EU Gefahr, gegen ihren Willen und ihre Interessen von den USA in einen Konflikt mit China gezogen zu werden. Im Kern läuft das Argument für die außen- und sicherheitspolitische Selbständigkeit Europas also auf den Befund hinaus, dass die Vereinigten Staaten keine verlässlichen Verbündeten seien, denen man vertrauen könne, wenn es um die eigene Sicherheit geht.