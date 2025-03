Als der frühere amerikanische Außenminister Dean Acheson Ende der Sechzigerjahre seine Memoiren veröffentlichte, nannte er sie „Present at the Creation“. Das war eine bewusste Referenz an die Bibel, an das 1. Kapitel des Buchs Genesis – die Erschaffung der Welt durch Gott. Denn genau daran hatte Acheson in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mitgewirkt: an der Erschaffung einer neuen Welt, zwar nicht durch Gott, sondern durch Amerika, was in der Praxis allerdings keinen großen Unterschied machte.