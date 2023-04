Kommentar von Josef Kelnberger

Wenn man nach der Bildung der Ampelkoalition Ende 2021 in Brüssel die Frage stellte, auf welchem neuen deutschen Minister die größten Hoffnungen ruhen und welcher die größten Sorgen weckt, fiel nur ein Name. Es war nicht Scholz, sondern Lindner. Der FDP-Finanzminister verkörpert vor allem bei Regierungen im Norden Europas die Hoffnung, in der EU möge nach den Schuldenorgien während der Pandemie wieder Haushaltsdisziplin einkehren. Im Süden dagegen sehe viele Lindner als Vertreter einer deutschen Ideologie, die mit ihrem Spardiktat ("Austerität") Menschen in die Armut stürzt. Nun muss sich erweisen, welche Rolle Christian Lindner zu spielen gedenkt.