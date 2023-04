Die EU-Kommission will die Vorgaben für die Staatshaushalte reformieren und versucht dabei, unvereinbare Ziele zu vereinen. Was es am Ende brauchen wird, ist klar: neue Schulden.

Kommentar von Jan Diesteldorf

Europäische Politik bedeutet oft, im Konzert der 27 Mitgliedstaaten so lange an Kompromissen zu arbeiten, bis alle gleichermaßen unglücklich sind. Insofern kann man der EU-Kommission gratulieren. Sie hat am Mittwoch einen Vorschlag für eine Reform der Fiskalregeln präsentiert, der sowohl bei Hütern strenger Ausgabendisziplin wie Bundesfinanzminister Christian Linder als auch bei Anhängern des finanzpolitischen Laissez faire wie Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire auf Unmut stößt. Während sich alle darin einig sind, dass es eine Reform der starren Vorgaben für Europas Staatshaushalte braucht, so richtig froh ist mit dem Vorschlag niemand.