Die EU streicht zwei russische Milliardäre von ihrer Sanktionsliste, weil Frankreich und Luxemburg Sonderwünsche haben. So also sieht jetzt Europas Härte gegen Wladimir Putin aus.

Der russische Milliardär Alischer Usmanow, ein Oligarch mit engen Beziehungen zu Wladimir Putin, darf also bald wieder Geschäfte in Europa machen. Er darf wieder frei reisen, seine Millionen werden nicht länger eingefroren. Auch Michail Fridman, eine der wichtigsten Figuren der russischen Finanzwirtschaft, ist wieder willkommen. Die EU-Länder hatten beide Oligarchen kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt.