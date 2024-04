Kommentar von Ronen Steinke

Zwei ziemlich unangenehme Herren werden am Mittwoch in Hochstimmung gewesen sein, vielleicht haben sie einen Krimsekt geköpft, vielleicht ihren Anwälten eine Kiste Zigarren spendiert. Die russischen Oligarchen Michail Fridman und Pjotr Awen, beide milliardenschwer, dürfen vielleicht bald wieder in der Europäischen Union ihren Geschäften nachgehen. Sanktionen gegen sie sind aufgehoben. So hat es das EU-Gericht in Luxemburg entschieden.