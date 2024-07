Kommentar von Jan Diesteldorf

Wie groß war doch die Erleichterung nach der Europawahl. Die befürchtete rechte Welle war am Ende nicht hoch genug, um die proeuropäische, demokratische Mitte aus Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberalen wegzuspülen. Es summierten sich sehr unterschiedliche nationale Wahlergebnisse zu einem weiterhin stabilen Gefüge, auf das sich jetzt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit verlassen will. Die Mitte hat gehalten! So war es zu hören und zu lesen, so ist es korrekt, aber ausschließlich erleichtert sollte darüber niemand sein.