Kommentar von Josef Kelnberger

Zwei Schiffe, die keinen sicheren Hafen finden. Tausend Menschen, die von der italienischen Regierung wie Geiseln behandelt werden. Es ist eine Schande für die Europäische Union, was gerade im Mittelmeer geschieht. Die neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni spielt sich in Brüssel als verlässliche Europäerin auf, während sie zu Hause, als Spektakel für ihre rechte Wählerschaft, geflüchteten Menschen die Aufnahme verweigert - mit der Begründung, die Seenotretter seien nicht in italienischem Auftrag unterwegs. Der Rest Europas solle sich kümmern.