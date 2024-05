Kommentar von Dunja Ramadan

Jetzt also der nächste EU-Migrationsdeal mit einem arabischen Staat: Erst war Tunesien dran, dann Ägypten, nun Libanon. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schüttelte in dieser Woche die Hände von Libanons Premierminister Nadschib Miqati. Der Deal: Finanzhilfe in Höhe von rund einer Milliarde Euro, um die zuletzt gestiegenen Flüchtlingszahlen von Syrerinnen und Syrern nach Zypern einzudämmen. Mit dem EU-Geld soll auch das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen in Libanon gestärkt werden.