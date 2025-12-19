Zum Hauptinhalt springen

MeinungGipfel in BrüsselEuropa hilft der Ukraine mit Geld – und hat sich doch blamiert

Kommentar von Hubert Wetzel

Ein Ziel erreicht, ein Ziel verpasst: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach der Pressekonferenz zum EU-Gipfel in Brüssel.
Ein Ziel erreicht, ein Ziel verpasst: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach der Pressekonferenz zum EU-Gipfel in Brüssel. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

90 Milliarden Euro sind kein schlechtes Weihnachtsgeschenk für das überfallene Land. Und doch zeigen sich die EU-Staaten erneut gespalten und zögerlich. Zwei Männern ist das nur recht.

Frohe Weihnachten? Stille Nacht? Süßer die Glocken nie klingen? Ja, wenn man etwas Lametta an die Ergebnisse des EU-Gipfeltreffens vom Donnerstag hängt, sehen sie vielleicht festlich aus. Immerhin bekommt die Ukraine das Geld, das sie braucht, um die nächsten beiden Jahre zu überleben. 90 Milliarden Euro sind kein schlechtes Weihnachtsgeschenk.

Regierungserklärung
:Merz warnt vor „Weltunordnung“

Im Bundestag wirbt der Bundeskanzler eindringlich dafür, mit dem in Europa eingefrorenen russischen Staatsvermögen die Ukraine zu unterstützen – „um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden“.

SZ PlusVon Daniel Brössler, Henrike Roßbach

