Frohe Weihnachten? Stille Nacht? Süßer die Glocken nie klingen? Ja, wenn man etwas Lametta an die Ergebnisse des EU-Gipfeltreffens vom Donnerstag hängt, sehen sie vielleicht festlich aus. Immerhin bekommt die Ukraine das Geld, das sie braucht, um die nächsten beiden Jahre zu überleben. 90 Milliarden Euro sind kein schlechtes Weihnachtsgeschenk.