Frohe Weihnachten? Stille Nacht? Süßer die Glocken nie klingen? Ja, wenn man etwas Lametta an die Ergebnisse des EU-Gipfeltreffens vom Donnerstag hängt, sehen sie vielleicht festlich aus. Immerhin bekommt die Ukraine das Geld, das sie braucht, um die nächsten beiden Jahre zu überleben. 90 Milliarden Euro sind kein schlechtes Weihnachtsgeschenk.
MeinungGipfel in BrüsselEuropa hilft der Ukraine mit Geld – und hat sich doch blamiert
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 4 Min.
90 Milliarden Euro sind kein schlechtes Weihnachtsgeschenk für das überfallene Land. Und doch zeigen sich die EU-Staaten erneut gespalten und zögerlich. Zwei Männern ist das nur recht.
Regierungserklärung:Merz warnt vor „Weltunordnung“
Im Bundestag wirbt der Bundeskanzler eindringlich dafür, mit dem in Europa eingefrorenen russischen Staatsvermögen die Ukraine zu unterstützen – „um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden“.
