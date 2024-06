Europäische Union:Beim Klimaschutz ist die Luft raus

Die EU sortiert das Thema in ihrem Fünf-Jahres-Plan nur noch als eines von vielen ein. Das ist bedauerlich, und doch steckt darin auch etwas Tröstliches.

Kommentar von Jan Diesteldorf

Der Bundeskanzler ist gescheitert. Das wäre hier kaum weiter erwähnenswert, geht es doch nur um ein Detail in einem Dokument, das die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfeltreffen am Donnerstagabend beschlossen haben. In der „Strategischen Agenda“ legt der Europäische Rat alle fünf Jahre den Fahrplan für die neue Legislaturperiode fest. Deutschland bestand darauf, darin doch noch den Green Deal zu erwähnen, das umfassende Klimaschutzprogramm: Man wolle ihn „fortsetzen und ihn weiterentwickeln“.