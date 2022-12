Kommentar von Josef Kelnberger

Brüssel macht Heizen und Autofahren für die Bürgerinnen und Bürger der EU noch teurer. Brüssel erlegt den europäischen Unternehmen, die ohnehin unter der Wirtschaftskrise ächzen, zusätzliche Lasten auf. So könnte man in einem Anfall von Populismus zusammenfassen, was die Institutionen der Europäischen Union am Wochenende in Nachtsitzungen mit ihrer Reform des CO₂-Emissionshandels beschlossen haben. Man könnte denselben Sachverhalt aber genauso gut so betiteln: Brüssel versagt im Kampf gegen die Klimakatastrophe.