Die Kriegsführung in Gaza verstößt gegen die Menschenrechte, so hat es die Kommission festgestellt. Die Konsequenz: keine. Nicht zuletzt wegen des Widerstandes der Bundesregierung.

Es spielt, wenn man ehrlich ist, für den weiteren Verlauf des Nahost-Konflikts keine Rolle, was die Europäische Union beschließt oder nicht beschließt. Wie viele Kinder, Frauen, Männer in Gaza noch sterben, weil Raketen ihre Häuser treffen, weil sie zu wenig zu essen bekommen, weil Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, weil bei der Ausgabe von Lebensmitteln auf sie geschossen wird – das passiert völlig unabhängig davon, ob die EU ihr Assoziierungsabkommen mit Israel kündigt, wie das in Brüssel gerade diskutiert wird.