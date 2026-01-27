Zwischen Debakel und Erfolg liegt oft nur ein schmaler Grat. Das ist in der Politik nicht anders als im Sport. Erst vergangene Woche blamierte sich die EU vor der Weltöffentlichkeit, als das Europaparlament das endlich ausgehandelte Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten an den Europäischen Gerichtshof überwies. Und jetzt, keine Woche später, verkündet die EU-Kommission die Einigung auf einen Handelsvertrag mit Indien. Geht doch, kann man der EU da nur zurufen. Geht doch!