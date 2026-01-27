Zum Hauptinhalt springen

MeinungFreihandel

Kommentar von Alexander Mühlauer

Geschafft, der Vertrag steht! EU-Ratspräsident Antonio Costa, Indiens Premier Narendra Modi und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen freuen sich über ihr Freihandelsabkommen.
Europa einigt sich mit Indien auf ein Abkommen. Die Wirtschaft darf sich freuen, der Wohlstand wird sich mehren, und die Welt kann aufhorchen. Und ein bisschen Dank gebührt auch Donald Trump.

Zwischen Debakel und Erfolg liegt oft nur ein schmaler Grat. Das ist in der Politik nicht anders als im Sport. Erst vergangene Woche blamierte sich die EU vor der Weltöffentlichkeit, als das Europaparlament das endlich ausgehandelte Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten an den Europäischen Gerichtshof überwies. Und jetzt, keine Woche später, verkündet die EU-Kommission die Einigung auf einen Handelsvertrag mit Indien. Geht doch, kann man der EU da nur zurufen. Geht doch!

