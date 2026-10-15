Friedrich Merz hat recht mit seinem Vorwurf, dass Brüssel viel zu hohe Überweisungen aus den Mitgliedsländern verlangt. Vor allem aber sollen all die Milliarden ins Falsche gesteckt werden.

Im Streit um die künftigen Brüsseler Finanzen steht die Europäische Union vor einer Richtungsentscheidung. Die Mitgliedstaaten tragen diesen Streit jetzt auf der größtmöglichen Bühne aus, bei Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs wie in diesen Tagen. Es stehen sich, grob gesagt, Geber- und Empfängerländer gegenüber: diejenigen Länder um Deutschland, die den Haushalt der Union mit ihren Beiträgen wesentlich finanzieren – und jene wie Polen, die viel mehr Geld erhalten, als sie einzahlen. Die einen wollen knapp kalkulieren, die anderen möglichst großzügig. Alles wie immer also?