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MeinungEuropäische UnionSo viel Geld für die Bauern – oder für die Zukunft

Portrait undefined Jan Diesteldorf

Kommentar von Jan Diesteldorf

Lesezeit: 3 Min.

Mit herzlichen Grüßen nach Brüssel – Kartoffelernte in Frankreich.
Mit herzlichen Grüßen nach Brüssel – Kartoffelernte in Frankreich.
LUDOVIC MARIN/AFP

Friedrich Merz hat recht mit seinem Vorwurf, dass Brüssel viel zu hohe Überweisungen aus den Mitgliedsländern verlangt. Vor allem aber sollen all die Milliarden ins Falsche gesteckt werden.

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Im Streit um die künftigen Brüsseler Finanzen steht die Europäische Union vor einer Richtungsentscheidung. Die Mitgliedstaaten tragen diesen Streit jetzt auf der größtmöglichen Bühne aus, bei Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs wie in diesen Tagen. Es stehen sich, grob gesagt, Geber- und Empfängerländer gegenüber: diejenigen Länder um Deutschland, die den Haushalt der Union mit ihren Beiträgen wesentlich finanzieren – und jene wie Polen, die viel mehr Geld erhalten, als sie einzahlen. Die einen wollen knapp kalkulieren, die anderen möglichst großzügig. Alles wie immer also?

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