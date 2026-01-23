Zum Hauptinhalt springen

Europa

Portrait undefined Josef Kelnberger

Kommentar von Josef Kelnberger, Brüssel

Lesezeit: 3 Min.

Kommisssionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem gestrigen EU-Gipfel in Brüssel.
Kommisssionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem gestrigen EU-Gipfel in Brüssel.

So viel Interesse an der Europäischen Union gab es in Deutschland schon lange nicht mehr. Das ist eine Chance, dass sich endlich einiges zum Besseren wendet.

Nach dieser Wahnsinnswoche mit Donald Trump muss ein wenig Zynismus erlaubt sein, deshalb an dieser Stelle: Herzlichen Dank für die Grönland-Show, Mister President! So viel Interesse an der Europäischen Union gab es in Deutschland schon lange nicht mehr.

MeinungJanuar 2026
:Liebe Menschheit, was macht ihr eigentlich da?

SZ PlusKommentar von Sara Maria Behbehani

