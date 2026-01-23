Nach dieser Wahnsinnswoche mit Donald Trump muss ein wenig Zynismus erlaubt sein, deshalb an dieser Stelle: Herzlichen Dank für die Grönland-Show, Mister President! So viel Interesse an der Europäischen Union gab es in Deutschland schon lange nicht mehr.
Kommentar von Josef Kelnberger, Brüssel
So viel Interesse an der Europäischen Union gab es in Deutschland schon lange nicht mehr. Das ist eine Chance, dass sich endlich einiges zum Besseren wendet.
