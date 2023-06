Viele Menschen in Europa lehnen Migration in der bisherigen Form ab. Angesichts der wieder stark gestiegenen Flüchtlingszahlen wird es höchste Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Das ist auch im Sinne der Migranten.

Kommentar von Josef Kelnberger

Es gibt gute Gründe dafür, die Regierenden in Europa zu verurteilen, weil sie Migranten aus ärmeren Regionen der Welt immer schäbiger behandeln. Es gibt auch gute Gründe dafür, die europäische Migrationspolitik für irrational zu halten, weil die alternden Gesellschaften Europas dringend Zuwanderung brauchen. So gesehen wäre das Urteil eindeutig: Die neuen Asylregeln, auf die sich die Innenminister der EU am Donnerstag verständigten, sind eine einzige Katastrophe, denn sie haben nur das Ziel, Migranten abzuschrecken oder möglichst schnell wieder loszuwerden. Realistisch betrachtet aber braucht Europa so eine Vereinbarung ganz dringend. Sie könnte auf lange Frist auch den Migranten helfen.