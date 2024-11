Kommentar von Jan Diesteldorf

Europas Misere steckt schon in diesem einen Satz: Nie zuvor sei eine „vereinte Antwort“ so zwingend gewesen wie heute. Er steht in der Budapester Erklärung der EU-Staats- und Regierungschefs, beschlossen am vergangenen Freitag beim informellen Gipfeltreffen in der ungarischen Hauptstadt, zwei Tage nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA. Es ist bestürzend, dass sich die EU in dieser Lage anscheinend zu Einigkeit ermahnen muss. Noch schwerer wiegt, dass sie an diesem logischen, wie eine Binsenweisheit anmutenden Anspruch zu scheitern droht.