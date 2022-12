Kommentar von Björn Finke

Der weiche Deckel provoziert harte Debatten: Die EU-Energieminister kommen an diesem Dienstag wieder in Brüssel zusammen und diskutieren dort über eine staatlich verordnete Obergrenze für den Gaspreis in Europa. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die EU-Kommission nach langem Zögern vor drei Wochen präsentiert. Doch dieser Deckel ist mehr ein Deckelchen - das Limit wäre so hoch gesetzt und mit so vielen Sicherheitsvorkehrungen versehen, dass es den Gaspreis in der Praxis kaum senken würde. Zahlreiche EU-Regierungen sind daher sauer und möchten in den Verhandlungen einen niedrigeren, wirksamen Deckel durchsetzen.