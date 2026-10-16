Paris und Berlin einigen sich auf ein sanfteres Verbrenner-Aus und striktere „Made in Europe“-Vorgaben. Und zeigen damit: Ihnen ist die Bereitschaft zum Kompromiss nicht abhandengekommen.

Dieser Deal ist ein guter Deal für Europa. In Brüssel hat man nun endlich die Gewissheit: Deutschland und Frankreich sind doch noch in der Lage, einen Kompromiss zu schließen. Nach langem Hin und Her hat sich Berlin damit durchgesetzt, das Verbrenner-Aus in der EU aufzuweichen. Im Gegenzug gibt es striktere industriepolitische Vorschriften, bei Fördergeldern und öffentlichen Ausschreibungen europäische Anbieter zu bevorzugen – auf diese „Made in EU“-Vorgaben hatte Paris gedrungen.