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MeinungDeutschland und FrankreichNa bitte, sie können es doch noch

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Kommentar von Alexander Mühlauer

Lesezeit: 2 Min.

Ein Kompromiss, zwei Gewinner: Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz begrüßen sich beim EU-Gipfel.
Ein Kompromiss, zwei Gewinner: Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz begrüßen sich beim EU-Gipfel.
Ludovic Marin/AFP

Paris und Berlin einigen sich auf ein sanfteres Verbrenner-Aus und striktere „Made in Europe“-Vorgaben. Und zeigen damit: Ihnen ist die Bereitschaft zum Kompromiss nicht abhandengekommen.

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Dieser Deal ist ein guter Deal für Europa. In Brüssel hat man nun endlich die Gewissheit: Deutschland und Frankreich sind doch noch in der Lage, einen Kompromiss zu schließen. Nach langem Hin und Her hat sich Berlin damit durchgesetzt, das Verbrenner-Aus in der EU aufzuweichen. Im Gegenzug gibt es striktere industriepolitische Vorschriften, bei Fördergeldern und öffentlichen Ausschreibungen europäische Anbieter zu bevorzugen – auf diese „Made in EU“-Vorgaben hatte Paris gedrungen.

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