Zwischen der EU und China endet eine Ära: eine lange Zeit der ausgleichenden Diplomatie. In dieser Zeit ist Chinas staatskapitalistische Wirtschaftskraft so gewaltig geworden, dass sie Europas industriellen Kern bedroht. Viele Jahre lang begnügte sich die EU mit dem Dreiklang, China sei zugleich „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“, was in sich widersprüchlich ist. Wenn der Besuch des chinesischen Handelsministers Wang Wentao am Montag in Brüssel zu etwas gut war, dann zur Vergewisserung: Partner kann Peking kaum noch sein, der Wettbewerb ist aus europäischer Sicht schon lange schief und unfair, Rivalität bestimmt das Verhältnis.