Man möchte gähnen auf dieser Seite des Atlantiks, so erwartbar ist das Gekeife des Tech-Tausendsassas Elon Musk. Die Europäische Kommission hat ein Bußgeld gegen seine Plattform X verhängt, das zu einer Mischung aus Radau-Bude und digitaler Müllhalde verkommene frühere Twitter. 120 Millionen Euro soll das Unternehmen zahlen wegen Verstößen gegen den Digital Services Act, ein Nutzerschutzgesetz für die Online-Welt. Diese Verstöße lauten, ganz schnöde: Nutzertäuschung, intransparente Werbung, fehlender Zugang zu Daten für Forscher. Es ist das erste Bußgeld nach diesem Gesetz.
MeinungVerfahren gegen X:Wenn ein Troll wie Elon Musk die EU abschaffen will, ist das nicht zum Lachen
Kommentar von Jan Diesteldorf
Lesezeit: 2 Min.
Die EU-Kommission verdonnert die Plattform X zu Bußgeld. Der Firmeninhaber antwortet mit Europa-Feindlichkeit. Die Abkehr der USA von westlichen Werten schreitet voran.
