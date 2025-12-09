Man möchte gähnen auf dieser Seite des Atlantiks, so erwartbar ist das Gekeife des Tech-Tausendsassas Elon Musk. Die Europäische Kommission hat ein Bußgeld gegen seine Plattform X verhängt, das zu einer Mischung aus Radau-Bude und digitaler Müllhalde verkommene frühere Twitter. 120 Millionen Euro soll das Unternehmen zahlen wegen Verstößen gegen den Digital Services Act, ein Nutzerschutzgesetz für die Online-Welt. Diese Verstöße lauten, ganz schnöde: Nutzertäuschung, intransparente Werbung, fehlender Zugang zu Daten für Forscher. Es ist das erste Bußgeld nach diesem Gesetz.