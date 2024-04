Kommentar von Josef Kelnberger

Fasst man die Brüsseler Politik der vergangenen Wochen mit ein wenig Sarkasmus zusammen, so lautet die Botschaft: Jetzt ist die Zeit der grünen Spinnereien aber endgültig vorbei. Jetzt gilt es erst einmal, den Kriegsherrn Putin in die Knie zu zwingen, militärisch unabhängig von den USA zu werden, die europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, also die wirklich wichtigen Dinge in Europa zu erledigen. Und dazu gehört an vorderster Stelle das Wohlergehen der Landwirtschaft. Soll deshalb bloß niemand den Bauern mit Umweltschutz kommen. Die wissen selbst am besten, was gut für sie selbst und für Europa ist.