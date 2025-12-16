Wenn man es unbedingt positiv sehen will, dann ließe sich sagen: Es ist für jeden etwas dabei. Einerseits will die EU-Kommission am Ziel festhalten, dass Neuwagen von 2035 an zu hundert Prozent CO₂-frei fahren sollen. Andererseits soll das nur zu 90 Prozent gelten – ein Zugeständnis an all jene, die die bisherige Regel zu hart fanden. Die Sache soll so funktionieren: Ein paar Benziner und Diesel könnten weiter zugelassen werden, allerdings soll ihr Abgasausstoß von den Autoherstellern „kompensiert“ werden, etwa durch die Verwendung von grünem Stahl oder von grünem Sprit.