Wenn man es unbedingt positiv sehen will, dann ließe sich sagen: Es ist für jeden etwas dabei. Einerseits will die EU-Kommission am Ziel festhalten, dass Neuwagen von 2035 an zu hundert Prozent CO₂-frei fahren sollen. Andererseits soll das nur zu 90 Prozent gelten – ein Zugeständnis an all jene, die die bisherige Regel zu hart fanden. Die Sache soll so funktionieren: Ein paar Benziner und Diesel könnten weiter zugelassen werden, allerdings soll ihr Abgasausstoß von den Autoherstellern „kompensiert“ werden, etwa durch die Verwendung von grünem Stahl oder von grünem Sprit.
MeinungEuropäische UnionDie neuen Regeln zum Verbrenner-Aus versteht kein Mensch mehr
Mit großem Getöse vollzieht Europa die Kehrtwende – zumindest ein bisschen. Was bleibt, ist Unsicherheit, und zwar auf allen Seiten.
