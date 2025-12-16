Zum Hauptinhalt springen

MeinungEuropäische UnionDie neuen Regeln zum Verbrenner-Aus versteht kein Mensch mehr

Portrait undefined Stephan Radomsky

Kommentar von Stephan Radomsky

Lesezeit: 2 Min.

Die Leute kaufen derzeit einfach keine E-Autos. Warum auch? Die Regeln ändern sich offenbar, bevor das neue Auto zum ersten Mal zum TÜV muss.
Die Leute kaufen derzeit einfach keine E-Autos. Warum auch? Die Regeln ändern sich offenbar, bevor das neue Auto zum ersten Mal zum TÜV muss. (Foto: Wolfgang Maria Weber)

Mit großem Getöse vollzieht Europa die Kehrtwende – zumindest ein bisschen. Was bleibt, ist Unsicherheit, und zwar auf allen Seiten.

Wenn man es unbedingt positiv sehen will, dann ließe sich sagen: Es ist für jeden etwas dabei. Einerseits will die EU-Kommission am Ziel festhalten, dass Neuwagen von 2035 an zu hundert Prozent CO₂-frei fahren sollen. Andererseits soll das nur zu 90 Prozent gelten – ein Zugeständnis an all jene, die die bisherige Regel zu hart fanden. Die Sache soll so funktionieren: Ein paar Benziner und Diesel könnten weiter zugelassen werden, allerdings soll ihr Abgasausstoß von den Autoherstellern „kompensiert“ werden, etwa durch die Verwendung von grünem Stahl oder von grünem Sprit.

Zur SZ-Startseite

MeinungUSA
:Jetzt hat Trump selbst für seine Verhältnisse einen neuen Tiefpunkt erreicht

SZ PlusKommentar von Peter Burghardt
Portrait undefined Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite