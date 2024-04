Eine Mauer der Herzlosigkeit? Ein Zaun soll an der griechisch-türkischen Grenze Migranten von der Einreise in die EU abhalten.

Kommentar von Josef Kelnberger, Brüssel

Dies war, einerseits, ein fürchterlicher Tag für die Europäische Union. Sie sperrt, so wurde das am Mittwoch beschlossen, künftig geflüchtete Familien mit Kindern unter haftähnlichen Bedingungen in Lager. Sie beschneidet die Rechte von verzweifelten Menschen, die sich auf der Flucht vor politischer Verfolgung, Krieg und Hunger oder einfach auf der Suche nach einem besseren Leben auf den Weg nach Europa gemacht haben. So baut die EU mit der Asylrechtsreform, die vom Europaparlament nun beschlossen wurde, Stein um Stein eine Mauer der Herzlosigkeit um den Kontinent.