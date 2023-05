Kommentar von Roland Preuß

Nun soll es so weit sein: Nancy Faeser sieht ein "historisches Momentum" für ein neues europäisches Asylsystem. In der Ampelkoalition habe man sich schon darauf verständigt, zumindest einen Teil der Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden zu lassen, sagt die Bundesinnenministerin. Wirklich? Es wäre ein Durchbruch nach vielen Jahren fruchtloser Debatte und ein bemerkenswerter Kurswechsel der Grünen, die solche Einrichtungen am Rande Europas immer kritisiert haben. Bald wird sich zeigen, ob Faesers Optimismus seine Ursache vor allem im Wahlkampf und in ihrer Spitzenkandidatur in Hessen hat oder ob es tatsächlich eine Einigung geben wird.