Ein Angriff auf die EU-Institutionen: die Bauernproteste am Montag in Brüssel.

Kaum ist der Zorn der Bauern über Europa gekommen, kann es gar nicht schnell genug gehen mit einer Wende in der Agrarpolitik. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang mit der anstehenden Wahl sieht.

Kommentar von Josef Kelnberger

Es war ohne Zweifel ein Angriff auf die Institutionen der Europäischen Union, was sich am Montag in Brüssel abgespielt hat. Der beißende Rauch brennender Reifen waberte durch das Europaviertel, Feuerwerkskörper knallten, Absperrungen wurden geschleift. Die Polizei verschanzte sich hinter Stacheldraht und verhinderte unter Einsatz von Tränengas den Sturm auf EU-Gebäude.